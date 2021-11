Persona 6 in arrivo? Atlus registra 'Project Pen' e spunta il rating in Australia

Apparentemente Atlus sta lavorando a qualcosa chiamato Project Pen, secondo una nuova valutazione sul database di classificazione del governo australiano. L'elenco è apparso il 4 novembre ed il supporto dovrebbe essere multipiattaforma. Il gioco è indicato per un pubblico maturo e avrà anche una sorta di acquisti in-game.

Quando si vede il nome Project Pen, non viene in mente nulla di Atlus, quindi ci sono buone probabilità che sia qualcosa di completamente nuovo o originale, oppure potrebbe essere il nome in codice per un eventuale Persona 6. L'elenco mostra SEGA of America come richiedente e come editore per il titolo. Atlus risulta essere anche tra i nomi dell'autore, quindi possiamo presumere che sarà lo sviluppatore di questo misterioso gioco.

Project Pen è classificato come "MA 15+" per un pubblico maturo. La classificazione MA 15+ deriva dai seguenti consigli per i consumatori: "Forte violenza", "immagini sessualizzate" e "acquisti in-game".

Attualmente non sappiamo se questo sia il nome ufficiale del gioco o se si tratta di un nome in codice. Non ci resta che attendere nuove informazioni.

