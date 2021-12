Persona 6 o un gioco tutto nuovo? Atlus ha in programma il lancio di un importante titolo nel 2022

Atlus, come forse alcuni di voi sapranno, è una di quelle aziende impossibile prevedere, soprattutto per i "troll" ai fan di Persona. Anche quando lo sviluppatore giapponese lascia indizi su quello che potrebbe essere in arrivo, rimane ancora difficile individuare le sue vere intenzioni, il che ci porta all'ultimo suggerimento del product manager Shinjiro Takada.

Parlando con Famitsu (come riportato da Persona Central), Takada afferma che Atlus spera di lanciare un titolo importante nel corso del 2022.

Takada descrive il progetto come "un gioco che diventerà un pilastro per Atlus", quindi potrebbe fare parte di un franchise di punta - come Persona - o potrebbe essere qualcosa con un grande budget e un titolo completamente nuovo.

Un gioco che potrebbe venire subito in mente ai fan è Project Re Fantasy, un gioco di ruolo in sviluppo da almeno cinque anni circa. Non sappiamo quasi nulla di Re Fantasy, ma Atlus ha affermato in numerose occasioni che è ancora in sviluppo.

Come già detto, stiamo parlando di Atlus, quindi risulta difficile sapere a cosa sta effettivamente lavorando lo studio per il 2022.

Che ne pensate?

Fonte: Pushsquare.