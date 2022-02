Persona, annunciate le date dell'evento per festeggiare i 25 anni del franchise

Un festival per il 25° anniversario di Persona si terrà dal 28 maggio al 10 giugno 2022. L'evento si svolgerà a Tokorozawa Sakura Town a Saitama, in Giappone e includerà mostre, con merce esclusiva disponibile per l'acquisto: inoltre, coloro che desiderano prolungare il soggiorno all'evento potranno affittare camere d'albergo a tema Persona.

I biglietti per l'evento costeranno 2.000 yen ($ 17) se acquistati il ​​giorno della partecipazione. I biglietti, inclusi i beni speciali del festival, costeranno 4.500 yen ($ 38). Gli oggetti forniti con l'acquisto di biglietti speciali includono uno speciale asciugamano.

Oltre a una statua in scala 1:1 di Arsene di Persona 5, Atlus rivelerà una statua di Thanatos e Izanagi durante l'evento. I consumatori potranno acquistare articoli esclusivi per il festival del 25° anniversario di Persona presso il Da Vinci Store di Tokoroazawa Sakura Town. Gli oggetti esclusivi includono le illustrazioni dei personaggi principali della serie Persona.

Ora non resta che aspettare e vedere se nel corso delle celebrazioni verrà annunciata anche qualche notizia riguardante il franchise, come ad esempio un nuovo gioco.

