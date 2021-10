Persona VS è il board game annunciato da Atlus

Sebbene l'anno stia quasi volgendo al termine, lo sviluppatore ed editore di giochi giapponese Atlus sembra che non abbia ancora finito con il 25° anniversario della serie Persona. E' notizia recente l'annuncio di una collaborazione tra Atlus ed un'altra società per dare vita a un gioco di carte fisico basato sui personaggi di Persona 3, 4 e 5.

Sull'account Twitter ufficiale giapponese della serie Persona, il team ha ritwittato le notizie sul prossimo gioco di carte chiamato Persona VS. Il gioco di carte sarà distribuito dal produttore giapponese di giochi da tavolo Banso.

Usando traduzioni approssimative dato che la descrizione si trova solo in giapponese, Persona VS è un gioco di carte in cui i giocatori possono scegliere di giocare nei panni dei protagonisti di Persona 3, 4 o 5. La Persona nel gioco consentirà ai giocatori di attaccare i loro avversari, mentre i personaggi popolari della serie Persona fungono da carte di supporto. Ciò consente ai giocatori di essere potenziati o di reagire alle mosse dell'avversario.

Uno sguardo ad alcune delle carte presenti.

Persona VS è attualmente disponibile per il pre-ordine, ma verrà spedito solo da metà a fine dicembre 2021. Il prezzo normale della scatola è di 2.970 yen, o circa $ 27. Sfortunatamente per adesso il board game verrà commercializzato solo in Giappone e non ci sono notizie su una sua eventuale uscita in Occidente.

Fonte: Nintendo Enthusiast