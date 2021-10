Phasmophobia celebra Halloween con il gigantesco aggiornamento Nightmare

Con i giochi che si preparano a festeggiare Halloween in grande stile, uno di quelli che non poteva mancare all'appuntamento era Phasmophobia. Kinetic Games ha pubblicato un aggiornamento gratuito chiamato Nightmare il quale aggiungerà tanti contenuti terrificanti.

Tra le novità verrà aggiunto un nuovo livello di difficoltà chiamato proprio con il nome dell'aggiornamento. Oltre a questo, sarà possibile imbattersi in due nuove tipologie di fantasmi, uno scenario che si svolgerà in un accampamento e l'occasione servirà anche per bilanciare ulteriormente la difficoltà del gioco in generale.

Non solo ma anche il sistema meteorologico cambia: ogni volta che i giocatori iniziano un nuovo contratto, la località scelta adotterà casualmente uno dei sei tipi di tempo tra cielo sereno, nebbia, pioggia leggera, pioggia forte, vento forte e neve leggera. I cambiamenti di temperatura renderanno più difficile trovare la posizione di un fantasma, la pioggia o il vento comprometteranno l'udito dei giocatori e la fitta nebbia ridurrà la visibilità.

Il nuovo aggiornamento è già disponibile su PC: a questo link potete dare uno sguardo alle note complete della patch.

Fonte: Eurogamer