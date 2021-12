Phoenix Wright: Ace Attorney usato dalla polizia giapponese per una campagna antidroga

Capcom ha annunciato di collaborare con la città di Osaka in una campagna per allontanare i bambini dalla droga. Il comunicato stampa rileva che l'uso di cannabis in Giappone "è diventato evidente negli ultimi anni" e che i personaggi della serie Ace Attorney sono stati inseriti per mantenere la gioventù giapponese sulla retta via.

Le strade di Osaka, comprese le stazioni di polizia e le scuole, saranno bombardate da 6.000 poster e 4.000 volantini con i volti di diversi personaggi di The Great Ace Attorney Chronicles, un prequel di Phoenix Wright in parte ambientato nel Giappone dell'era Meiji. La campagna presenta anche importanti opere d'arte di Susato Mikotoba, Kazuma Asogi e l'antenato di Phoenix Wright Ryunosuke Naruhodo, personaggi molto popolari in Giappone. Secondo Capcom, questo progetto è in linea con la sua filosofia aziendale di "lavorare per risolvere problemi sociali" inclusi i cambiamenti climatici e "il sano sviluppo dei bambini".

La cannabis risulta essere illegale in Giappone. Sebbene ora sia legale l'uso ricreativo in molte parti del mondo, il Giappone ha raddoppiato la sua posizione su una linea dura. Se si viene sorpresi a coltivarla, venderla o trasportarla, è possibile scontare 7-10 anni di carcere. Per il possesso sono 5 anni e una multa. Tuttavia, nonostante questo approccio un po' draconiano, l'uso di marijuana in Giappone è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni.

I giapponesi non scherzano quando si tratta di droga. Nel 2019, le vendite dello spin-off di Yakuza Judgment sono state improvvisamente interrotte quando l'attore Pierre Taki, che nel gioco interpretava il capitano della yakuza Kyohei Hamura, è stato arrestato per possesso di cocaina. Solo pochi mesi dopo, Sega ha annunciato di aver sostituito la voce e le sembianze di Taki con quella dell'attore Miō Tanaka, e il gioco è tornato prontamente in vendita, pur riuscendo a raggiungere la sua uscita occidentale programmata senza rinvii.

