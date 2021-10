Pikmin Bloom è ufficiale! Il nuovo gioco dei creatori di Pokémon GO sta per arrivare

Pikmin Bloom è la risposta di Niantic al fenomeno Pokémon GO con la licenza strategica di Nintendo. A vent'anni dalla nascita del primo e cinque dal secondo, il team guidato da John Hanke presenta in società questo nuovo capitolo della serie di strategia dell'azienda giapponese.

Dopo il suo annuncio lo scorso marzo, un periodo di registrazione e tante domande senza risposta, Pikmin Bloom è il nome definitivo di questo videogioco free-to-play gratuito (che include acquisti integrati) basato su Realtà Aumentata e geolocalizzazione, condividendo così lo spirito di Pokémon GO.

Mentre Pikmin Bloom è ora disponibile in Australia e Singapore, Niantic farà di questa premiere un'uscita scaglionata, proprio come è successo con i loro titoli precedenti. Pertanto nei prossimi giorni il titolo dovrebbe approdare anche qui in Italia.

#PikminBloom is now available for download in Australia and Singapore! ?

If you live elsewhere in the world, not to worry! We're coming to your area soon.



?iOS?https://t.co/hB12FsQIdO

?Android?https://t.co/jUUNwhJ4Yk#Pikmin pic.twitter.com/mKZz2eSInN — Pikmin Bloom (@PikminBloom) October 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In Pikmin Bloom dovremo eseguire Spedizioni con i nostri Pikmin. Quando andremo a fare una passeggiata con il nostro personaggio Mii dovremo piantare dei fiori, in modo che i Pikmin possano crescere più velocemente. Questo ci garantirà Flower Coins, che è la valuta virtuale del gioco. Una volta terminata la camminata, riceveremo un riepilogo con i passaggi effettuati. Pertanto, verrà utilizzato il contapassi dei nostri dispositivi mobile. Insomma, l'obiettivo del titolo è di incoraggiarci a fare una passeggiata.

Come Pokémon GO, Pikmin Bloom avrà Adventure Sync, che ci renderà più facile contare i nostri passi anche quando non stiamo giocando o non abbiamo l'app aperta.

Fonte: IGN