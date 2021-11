Pikmin Bloom, il 'Pokémon GO dei Pikmin', è disponibile anche in Italia

Il successo di Pokémon GO ha portato Nintendo a sviluppare molti giochi per dispositivi mobile attorno alle sue licenze più forti. Ora sta collaborando con Niantic per la prima volta utilizzando di fondo il gameplay basato sul franchise di Pikmin per creare Pikmin Bloom, lanciato a sorpresa a Singapore e in Australia la scorsa settimana.

Ora anche i giocatori italiani possono finalmente provare Pikmin Bloom dato che è disponibile sugli store iOS ed Android. In Pikmin Bloom dovremo eseguire Spedizioni con i nostri Pikmin. Quando andremo a fare una passeggiata con il nostro personaggio Mii dovremo piantare dei fiori, in modo che i Pikmin possano crescere più velocemente.

Questo ci garantirà Flower Coins, che è la valuta virtuale del gioco. Una volta terminata la camminata, riceveremo un riepilogo con i passaggi effettuati. Pertanto, verrà utilizzato il contapassi dei nostri dispositivi mobile. Insomma, l'obiettivo del titolo è di incoraggiarci a fare una passeggiata.

Se siete curiosi di provarlo allora potete già scaricarlo presso gli store mobile.

Fonte: Eurogamer