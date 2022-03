Pillars of Eternity II: Deadfire per Switch è stato cancellato

Ci sono brutte notizie per coloro che non vedevano l'ora di giocare al gioco di ruolo di Obsidian, Pillars of Eternity II: Deadfire, su Nintendo Switch.

Dopo la conferma che il gioco sarebbe arrivato su Nintendo Switch nel 2018, seguito da un rinvio, il publisher Versus Evil ha ora cancellato il titolo per la piattaforma.

Queste informazioni sono state condivise sul canale Discord di Versus Evil il 27 febbraio 2022 (via r/NintendoSwitch).

"Purtroppo, dopo molte riflessioni, abbiamo deciso di non andare avanti con Pillars of Eternity II: Deadfire per Nintendo Switch".

Questa notizia fa seguito a un annuncio nel febbraio dello scorso anno, quando il publisher ha smesso di pubblicare patch per la versione Switch del primo gioco, Pillars of Eternity: Complete Edition.

Fonte: Nintendolife.