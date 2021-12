Planet of Lana è splendido nel trailer dei The Game Awards

Annunciato a giugno durante il Summer Game Fest, Planet of Lana è tornato a mostrarsi in occasione dei The Game Awards, con un nuovo trailer, visionabile in calce, che ha continuato a metterne in risalto l'ispirata bellezza.

Thunderful Games e lo sviluppatore Wishfully hanno sottoposto allo show di Geoff Keighley un video che mostra il meraviglioso mondo dipinto a mano, con una sequenza in un deserto in cui compaiono avversari robotici atterrati sul misterioso pianeta, tra droidi a forma di ragno (visti anche nel trailer d'annuncio, visibile qui sotto) ed enormi costrutti monolitici.

La colonna sonora di Planet of Lana sarà composta da Takeshi Furukawa, compositore nominato ai BAFTA già celebre per i suoi lavori su The Last Guardian, Star Wars e Star Trek: Enterprise. "Sono sempre attratto da progetti che hanno una forte identità visiva misti a storie toccanti e temi universali" ha detto il compositore. "Ma oltre all'opportunità di dare un peso emotivo a questo belissimo mondo, ciò che mi ha intrigato ancora di più è il ruolo integrale che gioca la musica nella storia di questo gioco".

Lato gameplay, Planet of Lana è un'avventura composta di platform, elementi puzzle, sequenze stealth e meccaniche legate al companion, Mui, che si utilizzeranno in sinergia con le abilità della protagonista, permettendo momenti di gameplay unici. La data d'uscita è prevista genericamente per il tardo 2022, su Xbox One, Series X/S e PC.

Fonte: XboxHub