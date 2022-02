PlatinumGames dopo Bayonetta 3 vuole scommettere su titoli probabilmente live service

Il nuovo CEO di PlatinumGames ha affermato di volere che la società crei giochi più grandi e più rischiosi e sembra suggerire che Project GG di Hideki Kamiya potrebbe essere un gioco di tipo live service.

Il co-fondatore dell'azienda Atsushi Inaba, che ha recentemente assunto la carica di presidente e CEO, ha discusso della sua promozione in una recente intervista con Famitsu insieme alle sue aspirazioni per il futuro dello sviluppatore Bayonetta. Nell'intervista, Inaba sembrava suggerire una maggiore attenzione ai giochi live service. Ha detto che vorrebbe che la società creasse più giochi che "possono essere apprezzati e amati per un periodo di tempo più lungo", rispetto a titoli "una tantum e ben progettati" come Bayonetta.

E Project GG di Kamiya è stato menzionato proprio da Inaba in relazione al suo desiderio di creare titoli "diversi dal passato". "Project GG è ancora nella fase di test, quindi non posso dire molto a riguardo, ma quando si tratta di produzione di giochi futuri, vogliamo concentrarci sulla creazione di giochi diversi dal passato. Vorrei concentrarmi sulla creazione di giochi che possano essere apprezzati e amati per un periodo di tempo più lungo".

Inaba ha continuato affermando: "Ovviamente, vorremmo amare e creare giochi piccoli ma brillantemente concepiti come Sol Cresta e giochi in cui puoi goderti il ​​processo di completamento del gioco attraversando fasi una tantum ben progettate, come come Bayonetta. Tuttavia, i progetti che stiamo cercando di creare per il futuro saranno diversi per struttura. Considerando i cambiamenti del mercato nei prossimi cinque anni circa, penso che sia assolutamente necessario per noi farlo. Mi dispiace di essere stato così vago, ma penso che sia tutto ciò che posso dire in questo momento".

Fonte: Wccftech