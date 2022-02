PlatinumGames: il CEO Atsushi Inaba favorevole a offerte di acquisizione 'a patto che la nostra libertà venga rispettata'

Il CEO di PlatinumGames ha suggerito che lo studio di Bayonetta sarebbe disposto a intrattenere colloqui di acquisizione in futuro, se la sua libertà fosse garantita. Parlando con VGC dopo la sua recente promozione a presidente e CEO, ad Atsushi Inaba è stato chiesto un commento sull'acquisizione da parte di Microsoft di Activision e se Platinum fosse aperta a eventuali offerte.

Inaba ha risposto dicendo che sarebbe aperto a qualsiasi possibilità, a patto che a Platinum venga concesso il tipo di indipendenza che si aspetta che Microsoft offra ad Activision una volta completato l'accordo.

"La cosa più importante per noi è avere la libertà di fare i giochi che vogliamo fare", ha detto. "Non credo che Microsoft inizierà a microgestire Activision fino a portare via tutta la loro libertà... Non credo che sarà una relazione del genere".

"Penso che ci sarà rispetto reciproco e penso che Activision sarà in grado di continuare a fare ciò che sa fare meglio. Questo è anche ciò che è più importante per noi alla fine. Quindi non rifiuterei nulla, fintanto che la nostra libertà venisse ancora rispettata".

Platinum è uno degli sviluppatori indipendenti più importanti del Giappone, noto per la sua invidiabile esperienza nella creazione di giochi originali come Bayonetta, The Wonderful 101, Vanquish e Astral Chain, nonché per le collaborazioni di alto profilo su titoli come Metal Gear Rising, NieR Automi e Star Fox Zero. Nel 2020, Platinum ha ricevuto investimenti dal conglomerato cinese Tencent (così come Activision Blizzard prima dell'accordo con Microsoft).

L'attività di fusione e acquisizione nel settore dei videogiochi ha raggiunto un record di 85 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che quest'anno raggiungerà i 150 miliardi di dollari, ma la recente crescita dell'attività di fusione e acquisizione sembra non aver ancora raggiunto il Giappone.

Gli sviluppatori del paese si sono consolidati in passato, inclusi Koei Tecmo, Bandai Namco, Sega Sammy e Square Enix, ma non abbiamo ancora visto nulla a livello dell'acquisizione di Bungie da 3,6 miliardi di dollari da parte di PlayStation, per non parlare dell'accordo Microsoft-Activision da 70 miliardi di dollari.

L'analista giapponese Dr. Serkan Toto ha recentemente affermato di ritenere che le società occidentali come Microsoft troveranno molto difficile acquisire i principali studi giapponesi a causa di problemi culturali.

"Nulla può essere escluso al giorno d'oggi", ha detto Toto. "Ma in un certo senso, Microsoft che rileva un grande publisher giapponese sarebbe una notizia più importante dell'accordo con Activision. Finora nessuna società di giochi straniera è stata in grado di acquisire un [grande] studio giapponese - e posso garantirvi che ci sono stati tentativi".

Fonte: VGC.