Playdate ci permette di creare giochi per la console 'a manovella' semplicemente via browser

Playdate, la piccola console portatile con manovella, ha appena lanciato uno strumento di creatività che può rivelarsi divertente anche per chi non ha intenzione di acquistare la console. Pulp è un nuovo sito che permette di creare giochi semplici, con strumenti fatti per essere accessibili a chiunque.

Il sito non permette di creare giochi molto complessi e Playdate è fatto comunque per giochi semplici. In Pulp troverete strumenti per creare giochi basati su scene diverse in modo semplice. Nonostante l'accessibilità, il sito ha diverse risorse per chi vuole approfondire e permette anche la creazione di propri font per il testo del gioco.

Per le persone che invece hanno un'infarinatura di programmazione, Pulp supporta il codice di PulpScript, che potete trovare nel menu del sito. Naturalmente, per chi ha intenzione di avere Playdate, il sito diventa ancora più interessante, perché in seguito potrete esportare i giochi per giocare sulla console. Qui di seguito trovate tutte le informazioni.

The best part: Pulp runs right in your web browser. You can work on any computer, anywhere, with no installation or worrying about moving files around. Everything is in one place, in one window. And with a few clicks, you can export an actual Playdate .pdx game! pic.twitter.com/Rlw3D9bP4g — Playdate (@playdate) January 19, 2022

Ricordiamo che Playdate è già stato posticipato a quest'anno dopo che i suoi creatori hanno riscontrato problemi di batteria, e anche allora non tutti riceveranno la loro unità nel 2022 a causa proprio di una coda nei preordini.

Fonte: Eurogamer