Playdate, il kit di sviluppo software della console 'con la manovella' è disponibile a titolo gratuito

Panic Inc. ha annunciato attraverso Twitter che il kit di sviluppo software Playdate completo è disponibile e gratuito per tutti. Panic spiega che mentre il team ha creato il kit di sviluppo Playdate per le persone già a proprio agio con la programmazione, si è cercato di renderlo il più intuitivo possibile.

Il kit di sviluppo consente agli utenti di programmare in due linguaggi diversi: Lua, un linguaggio di scripting di livello superiore e C, per prestazioni migliori. Inoltre, il kit di sviluppo software offre funzioni utili per la gestione dei caratteri, il disegno, le animazioni, gli sprite e altro ancora. Naturalmente, poiché Playdate utilizza una manovella come elemento di controllo chiave, il kit di sviluppo include anche strumenti per quanto riguarda quell'area.

Un'altra grande caratteristica del kit di sviluppo è una sorta di "simulatore" per computer. L'app consente di eseguire e testare i giochi direttamente dal computer senza la necessità dell'hardware effettivo. Lo strumento consente di simulare la manovella, registrare gli errori e controllare l'utilizzo della memoria. È utilizzabile per sistemi operativi Mac, Windows e Linux.

Hi! As you know, last month we released Pulp, our easy-to-use Playdate game making tool.



And today, as promised? it's time for even more developer news.



? The full Playdate Software Development Kit is now available for free to all at https://t.co/uRyVx5t0FE !! ?



A thread! pic.twitter.com/yURVyasnYM — Playdate (@playdate) February 28, 2022

Insieme al kit di sviluppo, Panic amplierà anche il forum degli sviluppatori, che consente agli utenti di porre domande, mostrare il proprio lavoro e creare una community per gli sviluppatori di Playdate.

