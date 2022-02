PlayStation ha 10 giochi live service in uscita entro il 2026

L'acquisizione da parte di Sony Interactive Entertainment degli sviluppatori di Destiny, Bungie, segna la prima di altre acquisizioni che arriveranno prossimamente, secondo quanto affermato da Jim Ryan. All'ultima conferenza finanziaria, la società ha anche rivelato ulteriori piani per i prossimi anni.

Secondo il Chief Financial Officer Hiroki Totoki, l'obiettivo è rilasciare dieci giochi live service entro il 2026. Tra le altre cose, si dice che Naughty Dog stia lavorando a un gioco di questi, mentre non è ancora noto se anche il nuovo marchio di Bungie in fase di sviluppo rientrerà in questa categoria.

Tuttavia, Totoki ha anche rilasciato alcune parole su Bungie e sull'impatto che lo studio avrà. Di conseguenza, gli studi interni dovrebbero imparare da Bungie, soprattutto perché gli sviluppatori vogliono lavorare a stretto contatto con Sony. Fino a che punto Bungie dovrebbe aiutare gli studi PlayStation di lunga data si può solo ipotizzare. Tuttavia, nel corso degli anni lo studio ha dimostrato di poter creare giochi tecnicamente sbalorditivi ma di incredibile successo e soprattutto con una lunga durata.

PlayStation è più che altro famosa per titoli single player, ma da quanto si vede, la società è interessata anche nello sviluppo di GaaS.

Fonte: VGC