PlayStation 3: interrotto il supporto all'ultimo modello della console

Certi amori, finiscono. Prepariamoci all'addio definitivo a PlayStation 3, console nata del 2006 col famoso processore CELL, che ha creato tanti grattacapi agli sviluppatori, soprattutto quelli terze parti. Si chiude infatti il 30 aprile il supporto alla console che tradotto, vuol dire niente più riparazioni ufficiali.

A dir la verità, chi possiede una prenotazione ha una proroga sino al 7 maggio, ma poco cambia. Per cui, il modello con codice CECH-4300, in Giappone sarà l'ultimo a poter montare pezzi di ricambio ufficiali. Il modello slim, arrivato nel 2012 dopo varie ottimizzazioni hardware e software, ha sostituito il classico e tanto discusso modello per stazza, prezzo e come detto, funzionalità.

Il ciclo vitale di PlayStation 3 è comunque durato sedici anni, una cifra niente male in questo mercato. Salutiamo dunque una console che ha dato i natali a God of War III, Uncharted e soprattutto, The Last of Us. Sayōnara.

Fonte: siliconera.com