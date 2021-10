PS5 avrà presto dei TV Bravia XR 'Perfect for PlayStation 5' con funzionalità esclusive

Sony ha presentato oggi la campagna "Perfetto per PlayStation 5" per i suoi modelli di TV BRAVIA XR appositamente progettati per funzionare con la console, offrendo un'esperienza enfatizzata per immagini e suoni. Le nuove funzionalità prevedono l'AutoHDR Tone Mapping e l'Auto Genre Picture Mode, con frequenza a 120Hz e 4K per tutti i titoli supportati.

Andando più in dettaglio, con AutoHDR Tone Mapping le impostazioni HDR verranno ottimizzate istantaneamente durante la configurazione iniziale di PS5.Questo migliorerà dettagli visivi e la precisione dei colori, cruciali anche nelle scene ad alto contrasto. Ad esempio, sarà possibile vedere maggiori dettagli in pista in Gran Turismo 7 in modo da avere tutto perfettamente sotto controllo.

Con la modalità Auto Genre Picture invece, il televisore passa automaticamente alla modalità gioco durante l'accesso alla console, che riduce al minimo il ritardo di input per rendere l'azione più reattiva, o alla modalità standard quando si guardano film tramite un servizio streaming o da un Blu-ray, spostando l'attenzione sull'elaborazione delle immagini per una migliore qualità.

