PlayStation 5 grazie a SCUF ha ora dei controller personalizzati... e costosi

Se avete una Playstation 5 (e/o un PC) e un po' di soldi che vi pesano nel portafoglio, SCUF ha buone nuove per voi: sono stati lanciati tre nuovi modelli di controller DualSense personalizzati, a partire da 219,99€.

La gamma, comprensiva dei modelli Scuf Reflex, Scuf Reflex Pro e Scuf Reflex FPS, ha un costo non indifferente che parte da 219,99€ per il primo modello, 239,99€ per il secondo e 269,99€ per il top di gamma, e ciascuno ha delle feature uniche.

Tutti e tre i Reflex sono costruiti basandosi sul DualSense, il che gli permetterà di ricevere aggiornamenti software proprio come se fosse un "normale" controller per PS5. I modelli sono ricaricabili e supportano la carica tramite USB Tipo C, hanno un pulsante per mutare il microfono e un touchpad. I modelli Reflex e Reflex Pro condividono con il normale DualSense anche le features aptiche e i trigger posteriori adattivi, ma al modello top di gamma manca questa funzionalità.

Rispetto al normale DualSense, ci sono altre differenze: quanto all'estetica del controller, la scocca si potrà rimuovere e cambiare con una di altro colore (arriveranno altri colori dopo il lancio, ma per il momento il colore nero è l'unico disponibile), e si potranno acquistare separatamente anche altri anelli anti-frizione da inserire al margine dell'alloggiamento delle levette analogiche. Nella confezione sono inclusi anche altri tipi di levette: lunghe, corte, a cupola e concave. Sui controller sono montate quattro palette posteriori che possono essere personalizzate, e ogni controller può salvare tre profili.

Sia i Reflex Pro che Reflex FPS hanno un'impugnatura ad "alte prestazioni" per renderli più confortevoli. Il Reflex FPS è l'unico che ha i trigger istantanei, uno funzionalità che permette di "cliccare" i trigger anziché spingerli fino in fondo. Quanto siete disposti a spendere per queste feature?

Fonte: The Verge