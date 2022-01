PlayStation 5 avrà presto PlayStation Tournaments, una nuova funzionalità dedicata ai tornei nel 2022

Il CES 2022 di Sony è stato occupato in larga parte dal PSVR2 con annessa presentazione di Horizon Call of the Mountain, ma la conferenza in realtà mostrato anche qualcos'altro di altrettanto interessante. Lo stesso Jim Ryan infatti, ha confermato che PlayStation 5 avrà nel corso del 2022 un upgrade, una funzionalità dedicata ai PlayStation Tournaments.

Non ci sono ulteriori dettagli ma molto probabilmente si tratterà di una funzione molto simile a quella introdotta su Playstation 4 nel 2016. I tornei PlayStation, in collaborazione con l'organizzatore di eSport tedesco ESL, hanno permesso ai giocatori PS4 di competere per vincere accessori e merchandising PlayStation, direttamente dalla console.

I concorrenti devono dunque registrarsi con un account ESL, ma l'intera esperienza è poi traslata su PlayStation 4. La versione PlayStation 5 però, verrà molto probabilmente ampliata, vista l'esistenza di un brevetto Sony, intitolato "Gli spettatori votano per mettere in panchina i giocatori in un videogioco". Sembra un modo per integrare pubblico e show, ma è ancora presto per poter trarre delle conclusioni.

