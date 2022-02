PlayStation e le accuse di discriminazione di genere: Sony chiede al tribunale di respingere la denuncia

Lo scorso novembre, una ex dipendente del dipartimento di sicurezza informatica di PlayStation Network ha sporto denuncia contro Sony Interactive Entertainment, in un contesto teso che aveva già colpito publisher come Activision e Ubisoft. Emma Majo credeva di essere stata vittima di un ingiusto licenziamento per aver denunciato quella che percepiva come una cultura discriminatoria nei suoi confronti e in quella delle donne in generale.

Recentemente il sito Axios ha pubblicato la risposta di Sony Interactive Entertainment, che smentisce le accuse della sua ex dipendente e ha chiesto al tribunale di respingere la denuncia in quanto non basata su alcun fatto provato. Con la sua denuncia, Emma Majo vuole coinvolgere altre donne che hanno lavorato per PlayStation a organizzare un'azione collettiva.

"Nonostante l'ampia portata della sua azione legale, le accuse di cui SIE nega categoricamente, Emma Majo non ha presentato fatti a sostegno delle sue affermazioni individuali o quelle a nome delle ampie categorie di donne che cerca di rappresentare", ha scritto l'avvocato della società.

Nella denuncia, Emma Majo afferma che Sony paga sistematicamente le donne meno degli uomini per lavori simili e denuncia la mancanza di promozioni, sostenendo di essere stata licenziata per nessun motivo dopo aver presentato una denuncia per discriminazione sessuale.

Sony Interactive Entertainment invece afferma che Emma Majo "non è in grado di identificare una singola politica, pratica o procedura presso SIE che sia stata alla base di una diffusa discriminazione intenzionale o che abbia avuto un impatto discriminatorio sulle donne".

Fonte: Axios