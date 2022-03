PlayStation acquisirà Konami o l'IP di Metal Gear Solid? Il rumor bomba torna attuale

Da qualche giorno si parla di alcuni annunci che Sony dovrebbe rivelare entro pochi giorni ma, fino a questo momento, la società ha svelato solamente il rinnovamento di PlayStation Plus.

In molti si chiedono quali potrebbero essere questi importanti annunci e ora Gavin Stevens, co-proprietario di Team Blur Games, ha suggerito che potrebbe nascere una collaborazione tra PlayStation e Konami, che potrebbe portare lo studio nella famiglia dei PlayStation Studios. Ma potrebbe trattarsi anche dell'acquisizione dell'IP di Metal Gear Solid.

Stevens ha scritto in un tweet ora rimosso: "sembra che oggi sia il giorno di Konami. O sembra che l'IP (di Metal Gear Solid ndr) stia per essere acquisita, o forse l'intero studio, o forse i diritti esclusivi saranno concessi ad altri sviluppatori".

"Questo è ciò che alcune persone che conosco hanno inviato tramite messaggi e chat, oltre a un sacco di indiscrezioni".

"Se è sbagliato è sbagliato, ma sembra che questa potrebbe essere la grande novità di questa settimana".

Ma oltre a questo, ci sarebbe anche un tweet sospetto dell'insider Millie A, pubblicato il 21 marzo, con solo il famoso codice Konami "Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A". Probabilmente, l'insider ha suggerito con il codice l'arrivo di qualche novità legata a Konami.

Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, B, A — Millie A (@millieamand) March 21, 2022

Che ne pensate?

Fonte: Reddit.