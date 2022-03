PlayStation avrebbe acquisito da Konami un franchise 'estremamente popolare', per un rumor

PlayStation avrebbe acquisito uno dei più grandi franchise mai rilasciati da Konami. Le voci rivelano una conversazione segreta tra le società nell'accordo e suggeriscono ulteriori notizie per le prossime settimane.

La notizia è stata condivisa dall'utente Video Game Leaks in una serie di tweet. Come scritto dal proprietario dell'account, un franchise Konami "estremamente popolare" è stato acquisito segretamente da Sony, dovrebbe essere annunciato a breve. "PlayStation ha acquisito privatamente i diritti di una IP estremamente popolare da Konami, che si dice sia il gioco che ho menzionato nella mia precedente fuga di notizie. Maggiori informazioni la prossima settimana".

Sfortunatamente, a causa di problemi di copyright affrontati dall'utente, il post con il nome del gioco è stato rimosso dal social network. Tuttavia, recenti voci riportano che il gioco è completo al "70%" e sarà lanciato tra la fine del 2022 e il primo trimestre del 2023.

PlayStation have privately acquired the rights to a very popular Konami IP, it is rumoured to be the game I referred to in my earlier leak. more info next week — Video Game Leaks (@VGnewsinsider) March 6, 2022

Ad ogni modo il leaker promette ulteriori informazioni questa settimana. E sempre a proposito di questa settimana, un rumor indicherebbe l'arrivo di uno State of Play.

Fonte: GamingBolt