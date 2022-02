PlayStation, l'acquisizione di Bungie era in lavorazione da circa sei mesi

Sony ha annunciato nella giornata di ieri di aver acquisito Bungie per 3,6 miliardi di dollari. Ovviamente grandi affari come questo non accadono da un giorno all'altro, e secondo quanto riferito, l'accordo è stato in lavorazione per sei mesi.

Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry.Biz riferisce che "L'accordo era in lavorazione negli ultimi 5/6 mesi. Non è una reazione agli accordi Take-Two/Zynga o Microsoft/Activision". Questa notizia non è sorprendente, poiché dovrebbe essere chiaro a chiunque che questi accordi richiedano diverso tempo prima di risolversi.

Si tratta di un inizio anno incredibile per le acquisizioni e sappiamo che non finirà presto. Jim Ryan ha già confermato che possiamo "aspettarci di più" per quanto riguarda le acquisizioni di PlayStation, ed è dubbio che il resto del settore abbia finito di fare acquisizioni per l'anno.

The deal was in the works for the past 5/6 months. Its not a reaction to the Take-Two/Zynga or Microsoft/Activision deals. — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 31, 2022

Sempre per quanto riguarda l'acquisizione, Bungie ha dichiarato che Destiny 2 non diventerà esclusiva PlayStation.

Fonte: Gamepur