PlayStation acquisisce un altro team, Haven Studios, guidato da Jade Raymond

Sony Interactive Entertainment sta acquistando il nuovo studio della veterana dei giochi Jade Raymond, Haven Studios, con una mossa che arriva dopo che le due società hanno annunciato l'intenzione di lavorare insieme su una nuova IP. Questa nuova IP è una "esperienza" multiplayer AAA per PlayStation 5.

Hermen Hulst di PlayStation ha fatto l'annuncio oggi sul PlayStation Blog. "Jade Raymond porta una vasta esperienza dai suoi successi nel settore e una passione contagiosa per la creazione di giochi, e il team dirigenziale di Haven è un gruppo altrettanto impressionante di veterani del settore che hanno collaborato ad alcuni dei più grandi e amati giochi e franchise che molti di noi godiamo ancora oggi", ha detto Hulst.

Per quanto riguarda il primo gioco di Haven, Hulst non ha rivelato nulla. Hulst ha affermato che PlayStation è stata "ispirata dalla visione di Haven di creare un'esperienza multiplayer moderna che riunisca i giocatori in modi positivi e significativi".

"Eravamo fiduciosi nella loro esperienza creativa e tecnica per realizzare un progetto così ambizioso ed eravamo entusiasti di investire nel loro viaggio nello sviluppo di una nuova IP originale per PlayStation" ha affermato il capo di PlayStation Studios.

Fonte: PlayStation Blog