PlayStation presenterà la sua alternativa a Xbox Game Pass, Spartacus molto presto per Bloomberg

Da qualche mese potrebbe suonarvi familiare il nome di Spartacus, un servizio di videogiochi on-demand in fase di sviluppo da PlayStation in alternativa a Xbox Game Pass che, sempre secondo Bloomberg, fonderà PS Plus e PS Now in un unico prodotto.

Ora il sito assicura che PlayStation presenterà i primi dettagli entro pochi giorni, e più precisamente la prossima settimana. Secondo fonti vicine ai piani di Sony, l'idea dell'azienda nipponica è quella di accompagnare la premiere del servizio con diversi successi recenti.

L'idea di Spartacus passa attraverso un servizio in abbonamento con tre livelli: il primo avrebbe i vantaggi esistenti di PS Plus, il secondo offrirebbe un ampio catalogo di giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, e il terzo e l'ultimo consentirebbe ai suoi abbonati di godersi i classici di PSX, PS2, PS3 e persino PSP. Inoltre, il livello più costoso darebbe accesso a demo estese e gameplay in streaming.

I fan quindi dovrebbero aspettarsi un prossimo lancio di Spartacus, attualmente presunto nome in codice di questo servizio. Non è ancora chiaro se la presentazione avverrà attraverso un evento o una dichiarazione.

Fonte: Bloomberg