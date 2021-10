PlayStation avrebbe assunto un pezzo grosso di Apple Arcade per spingere sul mobile

Sony Interactive Entertainment avrebbe assunto l'ex content boss di Apple Arcade, Nicola Sebastiani, per guidare la nuova spinta mobile dell'azienda.

Sebastiani è entrato a far parte di PlayStation a luglio dopo quasi otto anni presso il produttore di iPhone, secondo il suo profilo LinkedIn, ma al momento Sony deve confermare la sua nomina.

Durante la sua permanenza in Apple, Sebastiani è stato responsabile della gestione aziendale dei giochi per l'App Store prima di essere nominato responsabile dei contenuti per il servizio di abbonamento ai giochi dell'azienda Apple Arcade.

Un annuncio di lavoro individuato ad aprile ha rivelato che PlayStation stava aprendo una nuova business unit per adattare i suoi "franchise più popolari" ai dispositivi mobile. L'head of mobile dell'azienda lavorerà negli uffici di San Mateo o Los Angeles in California e sarà responsabile dello sviluppo di una roadmap per un periodo di 3-5 anni.

Il mese successivo, il boss di PlayStation Jim Ryan ha affermato che la società aveva in programma di portare alcuni delle sue "IP iconiche" sui dispositivi mobile durante l'anno finanziario in corso che si concluderà a marzo 2022.

"PlayStation ha un enorme catalogo di diverse IP proprietarie che possono passare ai giochi per smartphone e completare i nostri giochi AAA o giochi live service. Stiamo esplorando il mercato mobile con alcuni fantastici franchise PlayStation, quindi rimanete sintonizzati".

Fonte: VGC.