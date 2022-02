PlayStation che compra Bungie è un accordo troppo costoso per Sony. Michael Pachter commenta l'acquisizione

L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter ha commentato la recente acquisizione di Bungie da parte di Sony per $3,6 miliardi.

Fondamentalmente, Pachter ritiene che l'acquisizione sia basata sul tentativo di Sony di tenere il passo con un settore in continua evoluzione.

"Solo per confrontare, EA ha acquistato Respawn circa tre o quattro anni fa per $700 milioni con 400 sviluppatori. E questi ragazzi generano $700 milioni all'anno di entrate. Bungie fa circa $200 milioni di entrate. Quindi penso che Sony abbia pagato in eccesso".

Bungie potrebbe non realizzare profitti folli in questo momento, ma sappiamo che Sony vuole rafforzare in modo significativo la sua gamma di live service. Le prime impressioni sono che Bungie giocherà un ruolo importante nello stabilire la posizione di PlayStation in questo spazio, ma ancora una volta, Pachter si concentra sui numeri attuali.

Secondo l'analista, per contrastare Microsoft, Sony "[acquisterà] qualcosa solo per disperazione. Non è un accordo che ha molto senso per me", conclude.

Fonte: Pushsquare.