PlayStation e Bungie: il boss di PlayStation Studios loda Halo

Sulle pagine di PlayStation Blog, è comparsa un'interessante intervista con il boss di PlayStation Studios, Hermen Hulst, in cui ha commentato la recente acquisizione di Bungie da parte di Sony.

Nella lunga intervista, in cui si parla del futuro di PlayStation Studios, Hulst ha lodato il grande lavoro svolto da Bungie su Halo e ha riconosciuto il franchise come uno dei più importanti in tutto il panorama dei videogiochi.

"Ovviamente il loro lavoro su Halo è stato fenomenale, nella mia mente alcuni dei migliori sparatutto della storia. Halo è stato importantissimo. E poi c'è Destiny, una serie che va ancora forte dopo otto anni, credo. Molte persone hanno provato a creare un servizio live di successo e hanno fallito. Perché è davvero difficile. Quindi il successo di Destiny è davvero speciale. Sono anche impressionato dai loro valori di produzione, in termini di tecnologia, grafica, performance capture, suono e musica... tutto questo è davvero di prima classe in Bungie".

"Tutti sanno che il gameplay di Bungie è uno dei punti di riferimento. Sembra sempre fluido, è sempre molto reattivo. Hanno iniziato o perfezionato così tante innovazioni nei loro giochi. Seguo molto da vicino le loro scelte di design poiché, ovviamente, come sai, stavo lavorando a Killzone mentre Bungie stava sviluppando Halo".

Fonte: PlayStation Blog.