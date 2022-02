PlayStation che compra Bungie è solo l'inizio? Per Jim Ryan ci sono altre acquisizioni in arrivo

Il boss di PlayStation, Jim Ryan, afferma che dovremmo aspettarci più acquisizioni in futuro, sulla scia della notizia che Sony sta acquistando Bungie per $ 3,6 miliardi.

Christopher Dring di GamesIndustry.biz ha riportato le parole di Ryan su Twitter: "dovremmo aspettarci di più" quando si tratta di ulteriori acquisizioni di PlayStation.

Nell'intervista completa di GamesIndustry.biz con Ryan e il CEO di Bungie Pete Parsons, pubblicata dopo i tweet di Dring, Ryan ha affermato che Sony ha "molte altre mosse da fare". Ha anche parlato dell'ambizione di Sony di far crescere i suoi servizi live e andare oltre il "cuore storico delle console" di PlayStation.

"Ho parlato di aumentare le dimensioni della community PlayStation e di espandersi oltre il nostro cuore storico delle console. Questo può assumere molte forme", ha detto Ryan. "Stiamo iniziando a diventare multipiattaforma, l'avete visto. Abbiamo una roadmap aggressiva con servizi live. E l'opportunità di lavorare con Bungie e imparare da loro... accelererà notevolmente il viaggio in cui ci troviamo".

Parsons ha aggiunto che Bungie sta "lavorando su qualcosa di più di Destiny" e che lo studio vede la sua partnership come un'opportunità per "costruire".

And Jim Ryan told me 'We should expect more' when it comes to further PlayStation acquisitions — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 31, 2022

Sebbene i tempi di Sony possano indicare che l'acquisizione di Bungie è stata una risposta alla mossa di Microsoft, Dring afferma che questo accordo era in lavorazione molto prima, negli ultimi cinque o sei mesi. Quindi, non è una risposta diretta all'accordo con Activision.

Dring afferma anche che questo accordo potrebbe spingere Bungie a portare proprietà come Destiny verso film e TV. Sony ha spinto molto su questo tipo di intrattenimento con le sue IP, basti pensare al film di Uncharted in uscita o alla serie TV di The Last of Us.

Sony è stata impegnata con le acquisizioni negli ultimi anni, quindi ha senso che l'accordo con Bungie non segni la fine del percorso. Solo l'anno scorso, Sony ha acquisito cinque studi, tra cui lo sviluppatore di Returnal Housemarque, Bluepoint Games, Firesprite, Nixxes e Valkyrie.

Fonte: IGN.