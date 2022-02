PlayStation ha acquisito Bungie ma i nuovi giochi in sviluppo non diventeranno esclusive

Sony ha annunciato che acquisirà Bungie per 3,6 miliardi di dollari. Come per molte di queste acquisizioni, ci sono domande su cosa significherà per le esclusive. Secondo Bungie, i giochi futuri in sviluppo non diventeranno esclusivi per PlayStation.

A seguito della notizia dell'acquisizione, Bungie ha preso parte a una sessione di domande e risposte affrontando alcuni quesiti dei giocatori e fan. Una delle grandi domande è se i futuri giochi di Bungie attualmente in sviluppo diventeranno esclusivi per PlayStation.

Bungie ha risposto categoricamente: no.

"No. Vogliamo che i mondi che stiamo creando si estendano ovunque le persone giochino. Continueremo a auto-pubblicare, a essere indipendenti e continueremo a guidare una community di Bungie unificata".

Bungie sta attualmente sviluppando un nuovo franchise. Lo studio spera di diventare una società "multi-franchise" entro il 2025, il che significa che Bungie punta ad avere almeno un nuovo franchise da affiancare a Destiny 2.

Destiny 2, del resto, rimarrà multipiattaforma e Bungie ha pubblicato una roadmap che descrive in dettaglio il futuro del franchise dopo l'acquisizione da parte di Sony.

Lo studio ha recentemente ampliato il suo quartier generale con l'intenzione di "raccontare nuove storie nell'universo di Destiny e di creare mondi completamente nuovi in ​​IP da annunciare", quindi i piani di Bungie non sono un segreto. Ma secondo il team, questi franchise saranno multipiattaforma dopo l'acquisizione.

Tuttavia, c'è una certa flessibilità nella formulazione delle domande e risposte. La domanda chiede a Bungie se i futuri giochi in sviluppo diventeranno esclusivi PlayStation. E mentre questi rimarranno multipiattaforma, ciò non significa che sarà sempre così anche per i giochi più lontani.

La questione dell'esclusività è abbastanza grande e "fumosa". I giochi Bethesda sono diventati più o meno esclusivi per Xbox in seguito all'acquisizione, salvo alcuni accordi preesistenti che hanno mantenuto l'esclusività di Deathloop e Ghostwire: Tokyo per PlayStation 5.

Fonte: IGN.