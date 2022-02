PlayStation compra Bungie e Phil Spencer di Xbox si congratula con Sony

Phil Spencer di Xbox si è congratulato con Bungie e PlayStation dopo l'annuncio che Sony Interactive Entertainment acquisirà lo studio per $ 3,6 miliardi.

"Congratulazioni ai talentuosi team di [Bungie], grande testimonianza della vostra creatività", ha scritto Spencer su Twitter dopo l'annuncio dell'acquisizione. "E congratulazioni a [PlayStation e Hermen Hulst, boss dei PlayStation Studios] per aver aggiunto uno studio di talento".

"Bungie ha creato e continua a far evolvere alcuni dei franchise di videogiochi più amati al mondo e, allineando i suoi valori al desiderio delle persone di condividere esperienze di gioco, riuniscono milioni di persone in tutto il mondo", ha affermato Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation, come parte dell'annuncio iniziale.

Congrats to the talented teams at @Bungie, great testament to your creativity. And congrats to @PlayStation @hermenhulst on adding a talented team to your studios team. — Phil Spencer (@XboxP3) January 31, 2022

"Come parte del nostro scopo di 'riempire il mondo di emozioni, attraverso il potere della creatività e della tecnologia', utilizzeremo la vasta gamma di risorse tecnologiche e di intrattenimento di Sony Group per supportare l'ulteriore evoluzione di Bungie e la sua capacità di creare mondi iconici attraverso più piattaforme e media."

Sony Interactive Entertainment ha stipulato un accordo per acquisire Bungie per $ 3,6 dollari. Dopo la chiusura dell'acquisizione, Bungie funzionerà come una sussidiaria indipendente di Sony Interactive Entertainment, ma continuerà a prendere le proprie decisioni sulla pubblicazione, il che significa che potrà scegliere di continuare a supportare più piattaforme.

