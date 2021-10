PlayStation, la carriera ed il futuro della società nell'intervista di GI al CEO di Sony Jim Ryan

Durante l'evento GI Live: London che si sta tenendo questa settimana, tra gli ospiti che hanno presenziato c'è anche il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan che ha rilasciato un'intervista molto interessante.

Nel video che potete visionare in calce a questo articolo, Ryan ripercorre la sua carriera arrivando ai giorni nostri, parlando di come questi ultimi 18 mesi siano stati molto importanti per PlayStation che, ricordiamo, ha annunciato e lanciato PS5 nel pieno di una pandemia mondiale. Nel 2020 non solo la console è stata immessa sul mercato, ma Ryan spiega come nel frattempo siano usciti diversi giochi di successo come ad esempio Ghost of Tsushima e Ratchet & Clank Rift Apart.

Per quanto riguarda il futuro della società, Ryan afferma: "Sono sicuro che PlayStation 5 sarà la console più amata dai giocatori e spero che tutti i nostri giochi PlayStation verranno giocati da milioni e milioni di persone". Qui di seguito potete dare uno sguardo all'intervista per intero.

Secondo le ultime analisi di mercato, almeno in UK, PlayStation 5 continua a dominare le vendite di settembre, grazie anche al fatto che nuove scorte stanno lentamente arrivando sugli scaffali non solo inglesi ma di tutto il mondo.