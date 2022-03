'PlayStation è condannata e cesserà di esistere tra 10 anni' secondo Michael Pachter

PlayStation 5 sembra essere un vero successo: anche se la console fatica ad essere prodotta a causa mancanza di componenti, appena nuove scorte arrivano nei magazzini sono già sold-out. Pertanto, si può prevedere un futuro promettente per la nona generazione di console.

È strano pensare che non ci sarà una PlayStation 6 o 7 tra dieci o vent'anni, ma l'analista Michael Pachter invece afferma il contrario, sottolineando come Sony tra dieci anni...sparirà. Michael Pachter è un analista di videogiochi con una vasta esperienza nel settore ma è noto su internet per le sue analisi e opinioni errate, soprattutto quando sono di cattivo auspicio per un'azienda.

"Penso che PlaySation sia condannata e penso che cesserà di esistere come la conosciamo tra circa dieci anni. La società non può competere". Pachter ha anche sottolineato che Sony è indietro rispetto a Microsoft di anni sul servizio Game Pass, pertanto questo "è un vantaggio insormontabile".

Resta da vedere quindi se la "profezia" di Pachter si avvererà. Ricordiamo che in questi mesi sempre più rumor hanno interessato il cosiddetto "PlayStation Game Pass", un abbonamento simile a Xbox Game Pass che dovrebbe essere nei piani di Sony.

