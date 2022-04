PlayStation in crescita ma Sony licenzia diversi dipendenti nell'ambito di una 'trasformazione globale'

Sony sta tagliando fino a 90 posti di lavoro dai suoi team "merchandiser" e retail marketing come parte di una "trasformazione globale", secondo un nuovo report di Axios.

I licenziamenti arrivano nonostante la continua crescita di PlayStation grazie al successo di PS5, e alcuni dipendenti sono stati colti alla sprovvista dalla mossa.

Axios riferisce che i licenziamenti, basati sulle operazioni di Sony in Nord America, entreranno in vigore questa settimana, che coincide con la fine dell'anno fiscale della società. Il team del merchandise includeva rappresentanti di PlayStation che avrebbero interagito con i punti vendita fisici. Anche il team di marketing al dettaglio è stato colpito da licenziamenti, con una fonte che ha detto a Kotaku che è stato completamente chiuso.

I licenziamenti arrivano quando la pandemia globale è giunta nel suo terzo anno e in un momento in cui il digitale sta prendendo il sopravvento. Sony ha riferito l'anno scorso che il 62% di tutti i giochi PlayStation venduti sono stati in digitale e per gran parte della pandemia le PS5 sono state vendute principalmente tramite rivenditori online piuttosto che in negozio.

Ma i licenziamenti sembrano anche essere arrivati ​​​​all'improvviso e in modo alquanto inaspettato, con i dipendenti che hanno ricevuto solo due settimane di preavviso, secondo due fonti che hanno familiarità con quanto annunciato.

Axios riferisce che uno dei dipendenti interessati è rimasto "deluso dal fatto che l'azienda non avesse informato il dipartimento dei tagli prima e ha sentito che Sony avrebbe potuto fare di più per trovare persone che si alternassero ai ruoli".

Mentre PS5 continua a esaurirsi ovunque, le vendite sono ancora indietro rispetto a PS4 a questo punto a causa della continua carenza di componenti. Sony ha annunciato all'inizio di questa settimana il nuovo PS Plus. Il livello più costoso dell'abbonamento include l'accesso a una libreria di giochi classici per PS1, PS2 e PSP.

Fonte: Kotaku.