PlayStation e le sue esclusive su PC? 'Una grande mossa'

Come avrete visto, Sony sta portando le sue esclusive PlayStation su PC e, pochi giorni fa, è stata annunciata la versione PC di God of War.

In molti hanno parlato di questa strategia di PlayStation e, ora, è intervenuto sulla questione anche il giornalista di Gamesindustry.biz Cristopher Dring.

In sostanza, Dring ritiene che quella di Sony sia stata "una grande" mossa che potrà attirare verso PlayStation un nuovo pubblico.

Su Twitter il giornalista scrive: "portare i giochi PlayStation su PC sbloccherà un nuovo pubblico, e in particolare in quei territori in cui i giochi per PC sono dominanti".

"Qualsiasi impatto sulla sua attività console sarà trascurabile e potrebbe persino portare più persone su PS5 in alcuni mercati".

Putting PlayStation games on PC unlocks new audiences, and specifically in territories where PC gaming is dominant. Any impact on its console business will be negligible, and it could even bring more people to PS5 in some markets — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 28, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come già detto, la prossima grande esclusiva PlayStation ad arrivare su PC sarà God of War, che sarà lanciato il 14 gennaio 2022.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.