PlayStation le esclusive su PC? 'La strategia sta pagando'

Come avrete visto, ormai Sony ha deciso di lanciare le sue esclusive PlayStation su PC. Di recente, sulla piattaforma è arrivato l'apprezzato God of War del 2018, ma gli utenti PC hanno già avuto modo di mettere le mani su Days Gone e Horizon: Zero Dawn.

Dopo il lancio di God of War su PC, si è parlato parecchio della strategia di PlayStation che, stando al noto analista Daniel Ahmad, sembra sia vincente.

Attraverso Twitter, l'analista ha spiegato in diversi punti perché, secondo lui, questa strategia porterà benefici a PlayStation.

"La strategia dei porting per PC di Sony sta dando i suoi frutti: grazie al basso costo per trasferire i giochi PS su PC (architettura simile) e al mercato dei giochi per PC cresciuto a oltre $40 miliardi nel 2021. Può estendere le vendite oltre la console ai core gamers. Può scegliere come target nuove aree geografiche in cui la base di installazione della console è bassa. Migliora la copertura e la popolarità delle IP PlayStation".

Insomma, secondo Daniel Ahmad sembra proprio che la strategia di Sony non abbia alcun aspetto negativo. Un altro analista, Benji Sales, ha parlato invece della possibilità che Sony possa 'ridurre' le finestre di lancio dei titoli PS5 e PS4 su PC.

