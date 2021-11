PlayStation esclusive su PC: il leak di GeForce Now svelerebbe le date di uscita di altri porting!

Poco fa, vi abbiamo riportato il nuovo enorme leak di Nvidia GeForce Now che avrebbe svelato le date di uscita di attesissimi titoli come The Elder Scrolls 6 e Hogwarts Legacy.

All'interno del leak, sono presenti anche le presunte date di uscita per PC di alcune grosse esclusive PlayStation. Già in precedenza, un altro leak aveva anticipato l'arrivo di God of War su PC, quindi la nuova fuga di notizie potrebbe rivelarsi veritiera.

Stando a quanto emerso, Horizon Forbidden West sarebbe previsto per l'uscita su PC il 30 settembre 2022, Returnal il 4 aprile 2022, Ghost of Tsushima l'8 febbraio 2022 e Sackboy: A Big Adventure il primo maggio 2022.

Su ResetEra, sono riportate anche le date di lancio di alcuni giochi degli Xbox Game Studios. Project H2 (forse Hellblade 2) dovrebbe arrivare il 30 settembre 2022, TES 6 il 2 gennaio 2024, Avowed il 7 dicembre 2022, Redfall il 20 giugno 2022, Everwild il 15 giugno 2022, Project Mara il 30 settembre 2022, Contraband il 12 agosto 2022, Forza Motorsport 8 il 12 agosto 2022 e Gears 6 il 10 novembre 2022.

Ovviamente, non c'è nulla di confermato al momento e probabilmente alla fine le date di uscita saranno diverse. Tuttavia, come già detto, il leak precedente di GeForce Now aveva anticipato God of War su PC, quindi rimaniamo in attesa di eventuali conferme.

Fonte: ResetEra.