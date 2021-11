PlayStation quanto vende su PC? Le stime di vendita delle esclusive PlayStation su Steam

Come ormai saprete, PlayStation sta portando alcune delle sue esclusive più amate sulla piattaforma PC e, stando alle stime di vendita, sembra che i titoli più grandi portati su Steam abbiano tutti superato il milione di copie.

I dati provengono da SteamSpy e, anche se si tratta di stime, sono comunque indicativi. Horizon Zero Dawn avrebbe venduto circa 1,357 milioni di copie, Days Gone 1,581 milioni di copie e Death Stranding 1,645 milioni di copie.

Ribadiamo che non si tratta di dati precisissimi ma sono numeri che rendono chiaro il perché Sony abbia deciso di portare i suoi giochi su PC.

Alcuni potrebbero pensare che non si tratta di numeri "esaltanti", ma bisogna fare delle considerazioni. Innanzitutto, i ricavi sono alti per Sony, poiché Steam dà l'80% ai publisher dopo aver raggiunto determinate quote. Inoltre, trattandosi di porting, i costi di sviluppo non sono stati così alti.

Da queste stime, si evince che la strategia di Sony sembra apparentemente vincente e, a questi numeri, bisogna aggiungere anche quelli registrati sullo store di Epic.

Che ne pensate?

