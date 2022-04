PlayStation sta preparando un evento PSVR2 e un'altra 'grande' acquisizione per Jeff Grubb

La scorsa settimana sono arrivate voci secondo cui la community PlayStation potrebbe aspettarsi tre entusiasmanti annunci in questi giorni. Con la presentazione ufficiale del nuovo modello abbiamo già avuto un interessante argomento questa settimana. Come stanno attualmente segnalando diversi addetti ai lavori, questa non sarà la fine.

Jeff Grubb attraverso il suo nuovo podcast, avrebbe dichiarato che PlayStation ha in serbo altro per i suoi fan. Innanzitutto la società prevede di annunciare un evento esclusivo per PSVR2, già mostrato durante la GDC, in cui si dovrebbe svelare la data di uscita del visore oltre al suo prezzo.

Ma non è tutto perché sempre secondo il giornalista PlayStation avrebbe anche un nuovo annuncio riguardante una 'grande' acquisizione. Negli ultimi mesi, Sony Interactive Entertainment ha continuato ad espandere i PlayStation Studios e ha rilevato diversi studi. Nel settembre dello scorso anno, ad esempio, i produttori di PlayStation hanno acquisito Firesprite Studios, il quale ora sarebbe al lavoro su un gioco AAA horror narrativo.

Greg Miller and Jeff Grubb both say they've heard rumors of a "really big" Sony acquisition from separate sources. ?



This is the rumor that caused Greg to delay his show this week.https://t.co/jh2CPa5ctY https://t.co/xhuHEKyJSi pic.twitter.com/KBskoiCNmw — Okami Games (@Okami13_) March 31, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non solo, ma ricordiamo che recentemente Sony ha acquisito anche Bungie, studio di sviluppo che ha lavorato ai primi Halo con Microsoft e con Activision Blizzard. Ora non resta che aspettare questi annunci, se tutto ciò fosse vero.