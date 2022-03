PlayStation, Firesprite al lavoro su un gioco horror narrativo AAA in Unreal Engine 5 per PS5

Sony è perfettamente consapevole di quanto sia una risorsa il suo incredibile portafoglio first party, e va da sé che l'azienda sta lavorando per costruire sul suo successo ed espanderlo anche in nuovi territori. Sebbene gran parte di ciò si manifesterà sotto forma di giochi live service, apparentemente verranno esplorati anche altri generi.

Firesprite, lo studio con sede nel Regno Unito che è stato acquisito da PlayStation lo scorso settembre è al lavoro su qualcosa di nuovo. È interessante notare che, secondo un annuncio di lavoro per la posizione di narrative lead sul sito Web ufficiale di Firesprite, lo sviluppatore sta attualmente lavorando a "un gioco di avventura horror basato sulla narrativa AAA" sviluppato in Unreal Engine 5.

Non c'è molto altro da carpire nel resto dell'annuncio, anche se non è del tutto sorprendente vedere Firesprite propendere per il genere horror, visto che il titolo horror in prima persona The Persistence è uno dei lavori dello studio.

Poco dopo essere stata acquisita da Sony l'anno scorso, Firesprite ha finalizzato un'acquisizione propria con Fabrik Games con sede a Manchester per portare il suo organico totale a oltre 260 dipendenti. Per adesso questi sono tutti i dettagli: non ci resta che attendere per scoprire qualcosa di più su questo gioco.

