PlayStation Game Pass o fusione Plus e Now? Sony rimuove dalla vendita le gift card e i rumor prendono quota

A seguito di segnalazioni secondo cui PlayStation sta chiedendo ai rivenditori britannici di iniziare a rimuovere le gift card al dettaglio di PS Now, la società ha confermato che sta "razionalizzando" le sue offerte di carte regalo.

Secondo un messaggio inviato dai rivenditori dei negozi al personale, agli store del Regno Unito è stato chiesto di rimuovere le carte di abbonamento PlayStation Now entro il 21 gennaio. In una dichiarazione a IGN, PlayStation afferma: "a livello globale, stiamo passando dalle gift card PlayStation Now per concentrarci sulle nostre attuali gift card PlayStation in contanti, che possono essere riscattate per PlayStation Now".

In sostanza, sembra che PlayStation voglia semplificare le diverse gift card che offre al dettaglio.

La mossa ha suscitato intense speculazioni sul futuro di PlayStation Now come servizio. Bloomberg ha precedentemente riferito che Sony intende fondere PlayStation Now con PlayStation Plus in un nuovo programma a più livelli in cui gli utenti possono accedere ai giochi cloud oltre che a PS Plus a un costo aggiuntivo. Xbox offre già qualcosa di simile con Xbox Game Pass Ultimate che raggruppa il suo servizio di abbonamento con Xbox Live Gold e giochi xCloud.

Secondo i report precedenti, PlayStation ha in programma tre livelli, che iniziano con giochi online e giochi mensili gratuiti, un livello superiore con un catalogo in stile Game Pass e un livello ancora più alto con streaming e una libreria più ampia che include giochi retrocompatibili.

C'è una possibilità, quindi, che Sony abbia intenzione di offrire una gift card al dettaglio unificata (probabilmente qualcuno ha erroneamente acquistato una carta regalo PS Now quando voleva una carta regalo PS Plus) e potrebbe fare posto a un nuovo servizio online.

Fonte: IGN.