'Playstation Game Pass' non comprenderà 'i titoli più grandi' al Day One

La risposta di Sony al Game Pass di Microsoft dovrebbe essere annunciata ufficialmente la prossima settimana, e Jason Schreier è tornato sull'argomento insieme al collega Takashi Mochizuki.

I giornalisti di Bloomberg hanno specificato che la politica di Sony con questo servizio si differenzierà da quella di Microsoft per il modo di gestire l'inserimento dei titoli first party.

Le fonti interne confermano che "non ci si aspetta che il servizio metta a disposizione i più grandi titoli [di Sony] nel giorno d'uscita", il che, se da una parte corrobora l'aspettativa di Sony di poter vendere le proprie esclusive anche all'infuori di tale servizio a prezzo pieno, dall'altra apre la pista a più ipotesi.

Volendo essere fiscali, possiamo ipotizzare che le esclusive Doppia A potrebbero arrivare nel servizio al Day One, e non è escluso che altri titoli multipiattaforma ma Tripla A possano avere la stessa sorte. In questo contesto non bisogna affatto sottovalutare l'inserimento di giochi indie, anche al Day One per l'appunto.

Continuando sulla fiscalità della dichiarazione, potrebbe esserci la certezza che le esclusive Tripla A arriveranno, solo più tardi. Quanto pensate bisognerà aspettare per vedere God of War Ragnarok o Horizon Forbidden West approdare su "Spartacus"?

Fonte: Bloomberg