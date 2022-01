PlayStation Game Pass in arrivo? Phil Spencer commenta il rumor 'bomba'

Una delle informazioni più importanti in questo periodo riguarda PlayStation, attualmente al lavoro su un servizio che unirebbe PlayStation Plus e PlayStation Now su un'unica piattaforma con diversi livelli di abbonamento. Ciò sembra essere chiaramente in linea con ciò che Microsoft offre con Xbox Game Pass Ultimate e questa indiscrezione è stata commentata anche dallo stesso Phil Spencer.

Attraverso un'intervista, Spencer ha dichiarato: "Non intendo far sembrare che abbiamo capito tutto, ma penso che la risposta giusta sia lasciare che i tuoi clienti giochino ai giochi che vogliono giocare, dove vogliono giocarli e dare loro la possibilità di scegliere come costruire la loro libreria ed essere trasparenti con loro su quali sono i piani in termini di offerte per PC. Quindi, quando sento altri fare cose come Game Pass o passare al PC, ha senso per me perché penso che sia la risposta giusta".

Tuttavia, Spencer non ritiene che questa situazione giustifichi Microsoft per aver indirizzato i suoi sforzi in questa linea. Assicura infatti che sia per PlayStation che per Xbox è inevitabile fare questa scelta: "Quando parlo con i nostri team, ne parlo come qualcosa di inevitabile. Quindi, per noi, dovremmo continuare a innovare, continuare a competere, perché le cose che stiamo facendo possono essere vantaggi che abbiamo oggi nel mercato del gioco, ma si basa solo sul venire per primi, non sul fatto che abbiamo creato qualcosa che nessun altro può creare".

"Mi piace perché alimenta la nostra energia in quelle che sono le prossime cose su cui dovremmo lavorare mentre continuiamo a costruire su ciò che abbiamo fatto in passato. Perché penso che la risposta corretta sia lanciare fantastici giochi, su PC, su console, nel cloud, renderli disponibili al day one in abbonamento. E spero che sia quello che farà il nostro concorrente" ha concluso Spencer.

Fonte: IGN