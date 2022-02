PlayStation Game Pass e PlayStation VR 2: un leaker svela nuove interessanti informazioni sui piani di Sony

Diversi rumor sono circolati in rete sui piani imminenti di Sony per i suoi servizi online e sugli hardware in arrivo.

Ora, nell'ultimo podcast di Nate the Hate, l'omonimo insider ha fornito alcune informazioni relative all'imminente Project Spartacus di Sony, insieme a informazioni su PlayStation VR 2.

Stando a quanto emerso, non sembra che PSVR 2 sarà retrocompatibile a causa di problemi tecnici, e crede che il visore verrà lanciato tra settembre e ottobre, prima del periodo festivo, anche se ovviamente nulla è ancora confermato.

Spartacus, d'altra parte, a quanto pare sarà la tanto attesa risposta di Sony a Xbox Game Pass di Microsoft. Presumibilmente, secondo Nate, fonderà Playstation Now in Playstation Plus e presumibilmente sarà più simile al servizio Nintendo Switch Online, ma migliore.

Secondo Nate, insieme ai giochi per PlayStation 4, sul servizio saranno disponibili anche 100 giochi per Playstation 1 insieme ad alcuni giochi per Playstation 3. I giochi Playstation 2 e Playstation Portable dovrebbero arrivare in seguito.

Nonostante tutto ciò, tuttavia, al momento non è confermato se i giocatori saranno effettivamente in grado di acquistare giochi legacy per poterli giocare fuori dal servizio. Nate avrebbe sentito delle voci in merito, ma non ne ha la certezza. Inoltre, non è confermato se dovrete essere abbonati o meno a Spartacus per acquistare questi giochi.

Anche le grandi uscite come God of War e The Last Of Us non dovrebbero arrivare al day one su Project Spartacus, anche se apparentemente verranno aggiunti giochi indie più piccoli. I grandi giochi potrebbero arrivare in un secondo momento, oppure Sony potrebbe tenerli fuori dal servizio per assicurarsi che ottengano buone entrate dagli acquisti.

Siamo nel mondo dei rumor, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela in attesa di eventuali annunci di Sony.

Fonte: Segmentnext.