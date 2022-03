Playstation 'Game Pass' arriva la prossima settimana, rumor con prezzi e caratteristiche

Da dicembre si susseguono voci di corridoio sull'alternativa Sony al Game Pass di Microsoft. Adesso, Jason Schreier, già fautore della prima fuga di notizie in merito, riporta che il servizio, nome in codice Spartacus, verrà annunciato ufficialmente la prossima settimana, chiaramente per Playstation 4 e 5.

Ci si aspetta da Spartacus che sia una combinazione dei già esistenti PS Plus e PS Now, con tre livelli di abbonamento, un focus sulla retrocompatibilità e nessuna esclusiva disponibile al Day One, una caratteristica che lo differenzia molto da Game Pass.

Bloomberg aveva specificato la quantità di livelli di abbonamento disponibili, Jeff Grubb di VentureBeat si è spinto un po' più in là tentando di prevedere il nome e il costo di tali livelli: il primo, "Essential", che non sarebbe altro che il PS Plus come lo conosciamo attualmente, viene offerto per 10 dollari al mese; il secondo, "Extra", al prezzo di 13 dollari al mese, darà inoltre accesso a un catalogo di giochi scaricabili comprensivo di circa 300 titoli; l'ultimo, "Premium", includerà anche una serie di giochi riproposti in modalità retrocompatibilità appartenenti alle generazioni passate, PS1, PS2, PS3 e PSP, ma vanterà anche demo estese e gaming in streaming.

Schreier si aspetta che il servizio verrà lanciato con una proposta parecchio invitante dei giochi nella prima line-up. Che vi aspettate di vedere?

