PlayStation Game Pass sarebbe 'abbastanza vicino al lancio'. Nuovi rumor su Project Spartacus

Lo scorso dicembre, sono iniziate a circolare notizie secondo cui Sony stava lavorando a una nuova revisione multi-livello di PlayStation Plus - nome in codice Project Spartacus - per rivaleggiare con Xbox Game Pass di Microsoft. Si diceva che Sony puntasse a un lancio "primaverile" e ora un nuovo report ha suggerito che il servizio è "abbastanza vicino al lancio".

Questo secondo Jeff Grubb di VentureBeat che, parlando nell'ultimo episodio del suo show Giantbomb Grubbsnax (via VGC), ha offerto un po' di informazioni sul nuovo servizio di abbonamento a tre livelli che unisce efficacemente PlayStation Now e PlayStation Plus.

Grubb ha affermato che il nuovo servizio (che secondo Bloomberg manterrà il marchio PlayStation Plus mentre PlayStation Now verrà gradualmente eliminato), chiamerà i suoi tre livelli di abbonamento Essential, Extra e Premium, disponibili rispettivamente a $10, $13 e $16 al mese.

Grubb afferma che il livello Essential sarà effettivamente PlayStation Plus come lo è oggi, ovvero necessario per giocare a titoli online su PlayStation e fornirà una serie di giochi mensili per gli abbonati senza alcun costo extra. Il livello Extra, invece, includerà anche un "catalogo di giochi scaricabili" con circa 300 titoli. "Qualsiasi cosa scaricabile su PSNow, sembra sarà qui", ha detto Grubb.

Il livello Premium, nel frattempo, darà agli abbonati l'accesso a "giochi classici" e cloud streaming oltre a tutto quanto sopra, anche se Grubb ammette: "non so cosa significhi giochi classici, ma so che è una parte importante di questo livello premium." Bloomberg aveva precedentemente riferito che il livello premium includerà l'accesso ai giochi PS1, PS2, PS3 e PSP, insieme a demo estese, cosa che ha ribadito Grubb.

Nonostante il numero crescente di segnalazioni relative a Project Spartacus, Sony non ha ancora ufficializzato alcuna iniziativa del genere. Secondo Grubb, tuttavia, questo potrebbe cambiare molto presto. "Probabilmente si sta avvicinando abbastanza al lancio effettivo", ha spiegato. "Forse accadrà qualcosa entro la fine di questo mese".

Fonte: Eurogamer.net.