'PlayStation non sta solo sperimentando con giochi multiplayer e live service, sta andando all-in'

Pochi giorni fa Sony ha annunciato di aver acquisito Bungie, team dietro Destiny 2. Da allora sia i social che le testate giornalistiche hanno riportato retroscena e opinioni su questa acquisizione.

Ovviamente c'è anche GamesIndustry che, attraverso un esaustivo articolo, spiega perché con l'acquisizione di Bungie, PlayStation non sta solo sperimentando con i giochi multiplayer e live service ma sta andando all-in. Secondo l'articolo, la pubblicazione di giochi live service si basa su più elementi che devono lavorare sinergicamente. Sony in questo non ha molta esperienza in quanto durante la generazione di PlayStation 4 la società è diventata famosa per confezionare giochi di successo ma prettamente single-player.

Ora PlayStation sta per cambiare questa tendenza: già Naughty Dog sta lavorando a titoli multiplayer online e nel futuro di Bungie c'è una nuova IP ancora sconosciuta. Acquisendo Bungie, ora PlayStation ha il know-how su come sviluppare e mantenere i titoli live service.

Anche se ci vorrà del tempo prima di vedere se l'acquisizione di Bungie darà i suoi frutti, i piani di PlayStation sono già stati programmati.

Fonte: GamesIndustry