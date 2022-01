PlayStation lancerà mai le esclusive PS5 e PS4 al day one su PC? Risponde un noto analista

God of War è sbarcato da poco anche su PC e, come vi abbiamo detto in precedenza, ha raggiunto un picco di oltre 73.000 utenti simultanei su Steam.

Si tratta di un notevole traguardo per l'esclusiva PlayStation e questo potrebbe suggerire un cambio di strategia di Sony nel lancio dei suoi giochi sulla piattaforma PC.

Più avanti, l'utenza PC vedrà il lancio il Uncharted: L'Eredità dei Ladri e i giocatori hanno già messo le mani su Days Gone e Horizon: Zero Dawn. Tutto ciò, sembra suggerire che Sony sia pronta a lanciare i suoi titoli al day one su PC.

Sull'argomento, è intervenuto il noto analista Benji Sales, che su Twitter ha detto:

"La domanda su cui tutti stanno discutendo sono i giochi PlayStation al Day 1 su PC. Personalmente non penso che accadrà in questa generazione di console per i grandi giochi narrativi incentrati sul single-player". Tuttavia, secondo l'analista, Sony potrebbe "accorciare" le finestre di lancio dei porting a un solo anno.

Factions 2 from Naughty Dog is going to be REALLY interesting to watch.



Does that game stay PlayStation only at launch or do they do simultaneous release on PC with crossplay? For multiplayer games you typically want the biggest playerbase possible



That game will tell a lot imo — Benji-Sales (@BenjiSales) January 16, 2022

Benji-Sales, suggerisce una strategia diversa per i "grandi progetti multiplayer", dato che giochi di questo tipo cercano un ampio bacino di utenza. In questo contesto, l'analista ritiene interessante vedere come Sony agirà con la modalità Fazioni di The Last of Us: Parte II, non ancora annunciata in via ufficiale.

"Questo gioco rimarrà su PlayStation solo al lancio o sarà lanciato simultaneamente su PC con crossplay? Per i giochi multiplayer in genere si desidera la più ampia base di giocatori possibile. Questo gioco dirà molto secondo me".

