PlayStation incontra Venom - La furia di Carnage in uno strambo video con Andy Serkis

L'attore e regista Andy Serkis ha filmato un misterioso video in cui si congratula con i giocatori PlayStation per aver vinto il loro trofeo di platino.

Il video è stato caricato sull'account YouTube di PlayStation Europe, e presenta Serkis - meglio conosciuto per il suo ruolo di Gollum nel franchise de Il Signore degli Anelli - che si presenta e dice ai giocatori "congratulazioni per aver guadagnato il tuo trofeo di platino, è un bel risultato. Ben fatto".

Non è affatto chiaro a cosa si riferisca Serkis nel video, ma sembra essere una sorta di collegamento con Venom: La Furia di Carnage, che Serkis ha diretto, e le riprese del film appaiono durante il breve video. Vale la pena sottolineare che Sony ha distribuito il film e che il video è intitolato "Venom: Let There Be Carnage Platinum", ma con il film già uscito e nessun adattamento videoludico in vista, risulta essere una clip che lascia mille dubbi.

Potrebbe essere legato a Marvel's Spider-Man Miles Morales? O al prossimo Marvel's Spider-Man 2? Il mistero si infittisce.

Fonte: ResetEra