PlayStation punta sugli indie: a breve un evento condotto da Shuhei Yoshida

Shuhei Yoshida, responsabile di tutto lo sviluppo indie presso i PlayStation Studios, ha rivelato che condurrà l'evento PlayStation Indies Initiative all'Asia Pacific Games Summit il 20 gennaio 2022.

Inoltre, Atsushi Inaba, il neo-nominato CEO di PlatinumGames, presenterà una sessione il 21 gennaio nota come SOL CRESTA and the Future of PlatinumGames, in cui si unirà a Hideki Kamiya.

Yoshida-san ha una lunga storia con PlayStation, avendo aderito al progetto per quella che è poi diventata la prima PlayStation nel 1993, ed è stato vicepresidente di Sony Computer Entertainment America dall'aprile 2000. È stato poi nominato vicepresidente senior di SCE Worldwide Studios USA nel 2007, ed è diventato Presidente di SCE Worldwide Studios nel maggio successivo.

Yoshida è stato determinante durante gli sforzi di lancio con PS4 ed è diventato uno dei principali personaggi pubblici per Sony promuovendo la console e interagendo con la community sui social media. Nel novembre 2019 si è dimesso dalla carica di presidente ed è stato sostituito da Hermen Hulst di Guerrilla Games.

Fonte: PSU.